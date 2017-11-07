Краинович: в 2018 году я буду проигрывать больше

Сербский теннисист Филип Краинович, проигравший американцу Джеку Соку в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Париже со счётом 7:5, 4:6, 1:6, предположил, что в 2018 году он будет чаще проигрывать, так как ему будут противостоять соперники более высокого уровня.

«В 2018 году я буду проигрывать больше, так мне мне будут противостоять более сильные соперники. Это нормально. Однако я буду сохранять спокойствие. У меня отличная команда, которая всегда меня поддерживает. Это очень важно», — приводит слова Краиновича Tennis World USA.

Филип начал год на 234-й строчке рейтинга ATP и по ходу сезона выиграл пять титулов на челленджерах, поднявшись на 33-ю позицию в табели о рангах.