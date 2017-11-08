Братья Маррей проиграли Хенману и Бахрами в выставочном матче в Глазго

Британские теннисисты Энди и Джейми Маррей проиграли своему соотечественнику Тиму Хенману и Мансуру Бахрами, по ходу карьеры представлявшему на соревнованиях Иран и Францию, в выставочном матче в Глазго со счётом 3:4.

Ранее Энди уступил второй ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 3:6, 6:3, [6:10]. Для Маррея этот матч стал первым с Уимблдона-2017, где он получил травму бедра.

Арена вместимостью 11 тыс. человек была заполнена до отказа. Все собранные деньги пойдут в фонд Unicef и местные благотворительные организации.