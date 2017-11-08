Монова победила Каданту на старте турнира в Лиможе

Российская теннисистка Полина Монова вышла во второй круг турнира в Лиможе, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Александру Каданту со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Полина совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Монова поспорит с победительницей противостояния Конни Перрин (Швейцария) — Яна Фетт (Хорватия, 4). Турнир завершится 12 ноября.