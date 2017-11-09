Медведев уступил Чоричу на турнире «Мастерс U21» Милане

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сопернику из Хорватии Борне Чоричу во втором туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане. Результат игры — 3:4 (5:7), 4:2, 1:4, 2:4.



Матч продолжался 1 час 35 минут. Медведев 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. У Чорича 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



Таким образом, Чорич, выигравший свой второй матч на турнире, возглавил группу B, Медведев с победой и поражением занимает третье место.