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Медведев уступил Чоричу на турнире «Мастерс U21» Милане

Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сопернику из Хорватии Борне Чоричу во втором туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане. Результат игры — 3:4 (5:7), 4:2, 1:4, 2:4.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Медведев 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. У Чорича 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Таким образом, Чорич, выигравший свой второй матч на турнире, возглавил группу B, Медведев с победой и поражением занимает третье место.

Милан-U21 2017. Группа В
08 ноября 2017 года, среда. 23:30 МСК
Борна
Чорич
Даниил
Медведев
4:3 2:4 4:1 4:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Борна Чорич Даниил Медведев
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