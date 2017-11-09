Кудерметова проиграла Богдан во втором круге турнира в Хуахине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Хуахине, в двух партиях проиграв представительнице Румынии Ане Богдан (6) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Вероника дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Богдан поспорит с победительницей матча Дуань Инъин (Китай, 3) — Варатчая Вонгтинчай (Таиланд).