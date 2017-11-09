Хромачёва и Якупович разгромили Лыкину и Кувату на турнире в Хуахине

Россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович (3) вышли в полуфинал турнира серии «челленджер» в Хуахине (Таиланд), разгромив россиянку Ксению Лыкину и японку Хироко Кувату со счётом 6:0, 6:3. Матч продлился 59 минут.



В полуфинале Хромачёва и Якупович сыграют либо с австралийкой Моникой Адамчак и британкой Наоми Броэди (2), либо с местными теннисистками — Луксикой Кумкхум и Нуднидой Луангнам. Матч между ними состоится 10 ноября, а полуфинал пройдёт уже в субботу, 11 ноября.

Турнир завершится 12 ноября.