Сампрас: восхищён выступлениями Федерера. Такие, как он, рождаются раз в 50 лет

Американец Пит Сампрас оценил выступления швейцарца Роджера Федерера, который в этом сезоне отобрал у него последний значимый рекорд, выиграв Уимблдон в восьмой раз. До того они делили лидерство, имея по семь титулов.



«Роджер провёл великолепный сезон. Невероятно, что он может играть на таком уровне в его возрасте. Более того, он продолжает прогрессировать. Он добавил агрессивности в свою игру, стал глубже входить в корт. Я восхищён, что в таком возрасте он выдерживает все нагрузки — физические и психологические — и по-прежнему хочет играть.



Он явно продолжает получать удовольствие от игры. Роджер — просто загадка природы, из числа тех, кто рождается раз в 50 лет.



Помимо прочего, он очень умно построил своё расписание, не переигрывал. Выступал на стольких турнирах, чтобы сохранить свежесть. Ему всё ещё нравится путешествовать, и он любит теннис. Если захочет, то проведёт на таком же уровне ещё год-два. Если нет, у него есть право делать всё что захочется», — сказал Сампрас в интервью официальному сайту Уимблдона.