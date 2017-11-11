Рублёв: я только нахожу свой игровой ритм

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем в полуфинале «Мастерса U21» в Милане (4:1, 4:3, 4:1).



«Я только нахожу свой ритм. На последних турнирах я играл не очень хорошо, рано вылетал — а здесь провёл три матча подряд в группе, теперь сыграл в полуфинале. Я постепенно вновь привыкаю к этому и улучшаю свою игру.



Посмотрим, как сложится финал. Я много раз встречался с Чхун Хёном на корте. Он знает, как я играю, я знаю, как играет он. Я буду стараться показывать свой теннис, диктовать условия», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.