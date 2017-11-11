Число сеяных на турнирах «Большого шлема» может быть сокращено до 16

Руководство турниров серии «Большого шлема» рассматривает ряд возможных изменений в правилах, которые могут быть введены уже в следующем сезоне, сообщает The Times. По данным источника, число сеяных игроков может быть сокращено с 32 до 16, чтобы обеспечить более равные и непредсказуемые матчи уже на первой неделе соревнований.

Кроме того, рассматривается вариант, при котором теннисисты, отказавшиеся от участия в основной сетке, будут получать 50 % призовых от суммы, полагающейся за поражение в первом круге. Это позволит избежать массового снятия игроков в первые дни турнира.