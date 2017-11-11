Соболенко: эмоции захлёстывали. Думаю, завтра этого волнения уже не будет

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала свою победу над американкой Слоан Стивенс (6:3, 3:6, 6:4) во втором матче финала Кубка Федерации в Минске.

«Эмоции просто захлёстывают! Во время матча пришлось бороться с такими эмоциями! Игра складывалась не очень положительно: мало того что эмоции били через край, так ещё и приходилось бороться с тем, что не всё получается. Слёзы на глазах от того, что смогла всё это преодолеть. Боролась сама с собой. Завтра, думаю, этого волнения уже не будет.



Привыкли начинать с 1-1 после первого дня. Посмотрим, что будет завтра. Нужно забыть эти два матча и морально настраиваться на завтрашние», — цитирует Соболенко «Прессбол».