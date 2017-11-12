Итальянское анти-допинговое агентство требует дисквалификации Эррани на 2 года

В Лозанне (Швейцария) состоялся судебный процесс по делу итальянки Сары Эррани. Итальянское анти-допинговое агентство требует её двухлетней дисквалификации. Слушание длилось почти девять часов, и Эррани дважды расплакалась, прося не лишать её призовых денег и рейтинговых очков, заработанных в период с даты сдачи положительного допинг-теста (16 февраля) до «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Corriere della Sera.



Анти-допинговое агентство недовольно тем, что Эррани получила дисквалификацию всего на два месяца. Отмечается, что одна из причин такой позиции агентсва в том, что её дело схоже с делом итальянского гребца Никколо Морнати, в организме которого был обнаружен анастрозол — средство, относящееся к той же категории, что и найденный у Эррани летрозол (раздел S4 — гормоны и модуляторы метаболизма). Он был отстранён на четыре года, а позже срок сократили до двух лет.



Окончательный вердикт Спортивного арбитражного суда будет оглашён в декабре.