Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова поделилась фотографиями из Ватикана

Анастасия Потапова поделилась фотографиями из Ватикана
Комментарии

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова выложила фото в соцсетях, на которых она находится в музеях Ватикана.

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Музеи Ватикана — это комплекс музеев, расположенных на территории государства Ватикан. Их коллекции созданы римскими папами и содержат художественные работы классических мастеров, включая произведения эпохи Возрождения. Главный вход в музеи находится в Ватиканском дворце, который расположен в западной части Ватикана, недалеко от площади Сан-Пьетро (Площадь Святого Петра).

Напомним, 23-летняя Потапова завершила выступления на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), проиграв во втором круге 10-й ракетке мира латвийской теннисистке Елене Остапенко со счётом 4:6, 2:6.

Материалы по теме
Сенсация в Риме. Рублёв опять нервничал, матерился и уступил 109-й ракетке мира
Сенсация в Риме. Рублёв опять нервничал, матерился и уступил 109-й ракетке мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android