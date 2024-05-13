Анастасия Потапова поделилась фотографиями из Ватикана

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова выложила фото в соцсетях, на которых она находится в музеях Ватикана.

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Музеи Ватикана — это комплекс музеев, расположенных на территории государства Ватикан. Их коллекции созданы римскими папами и содержат художественные работы классических мастеров, включая произведения эпохи Возрождения. Главный вход в музеи находится в Ватиканском дворце, который расположен в западной части Ватикана, недалеко от площади Сан-Пьетро (Площадь Святого Петра).

Напомним, 23-летняя Потапова завершила выступления на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), проиграв во втором круге 10-й ракетке мира латвийской теннисистке Елене Остапенко со счётом 4:6, 2:6.