Соболенко — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала турнира в Риме

Сегодня, 13 мая, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной (33-я в рейтинге WTA) в матче 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Данный поединок поставлен шестым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 21:30 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и украинской теннисистками.
Соболенко и Свитолина провели между собой три матча на турнирах WTA. В двух встречах победу одержала белоруска, и одна игра осталась за украинской теннисисткой.
Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.
- 13 мая 2024
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