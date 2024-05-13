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Соболенко — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала турнира в Риме

Соболенко — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала турнира в Риме
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Сегодня, 13 мая, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной (33-я в рейтинге WTA) в матче 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Данный поединок поставлен шестым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 21:30 мск.

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 21:35 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
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Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и украинской теннисистками.

Соболенко и Свитолина провели между собой три матча на турнирах WTA. В двух встречах победу одержала белоруска, и одна игра осталась за украинской теннисисткой.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

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