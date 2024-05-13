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Карлос Алькарас приступил к полноценным тренировкам в преддверии «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас возобновил полноценные тренировки на корте.

Сегодня, 13 мая, Алькарас был замечен в теннисном клубе родной для себя Мурсии. Он провёл тренировку с ракеткой, однако стоит отметить, что на правой руке испанца вновь был надет специальный рукав.

Напомним, 21-летний Алькарас снялся с текущего грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за дискомфорта в районе правого предплечья. На прошлой неделе Карлос тренировался без ракетки.

Следующим турниром в календаре Алькараса значится «Ролан Гаррос», который стартует 26 мая. В прошлом году Карлос дошёл там до полуфинала.

Отметим, что турнир в Риме также из-за травмы пропускает вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.