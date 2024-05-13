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20-летняя Кори Гауфф выиграла 60-й матч на уровне WTA-1000, повторив рекорд Возняцки

20-летняя Кори Гауфф выиграла 60-й матч на уровне WTA-1000, повторив рекорд Возняцки
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Чемпионка US Open 2023 года, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф повторила рекордное достижение чемпионки Australian Open — 2018, бывшей первой ракетки мира датчанки Каролины Возняцки по количеству выигранных матчей на турнирах категории WTA-1000 в возрасте до 21 года.

Сегодня, 13 мая, на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия) Гауфф одержала 60-ю победу на подобном уровне. Она пришлась на встречу с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (5:7, 6:4, 6:1).

Столько же, 60 побед на «тысячниках» одержала Возняцки, не достигнув 21 года. Отметим, что сам формат WTA-1000 появился в туре в 2009 году.

Гауфф исполнится 21 лишь в марте следующего года. У Кори есть все шансы превзойти достижение Каролины.

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