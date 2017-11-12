Федерер в двух сетах победил Сока в стартовом матче Итогового чемпионата ATP

Швейцарец Роджер Федерер стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне с победы над американцем Джеком Соком — 6:4, 7:6 (7:4).



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Федерер выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Сока 11 подач навылет и 6 двойных. Брейк-пойнтов у американского теннисиста не было.



Во втором матче дня сыграют немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич. Соответственно 14 ноября Федерер встретится с победителем этого поединка, а Сок — с тем, кто потерпит в нём поражение.