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Федерер в двух сетах победил Сока в стартовом матче Итогового чемпионата ATP

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне с победы над американцем Джеком Соком — 6:4, 7:6 (7:4).

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Федерер выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Сока 11 подач навылет и 6 двойных. Брейк-пойнтов у американского теннисиста не было.

Во втором матче дня сыграют немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич. Соответственно 14 ноября Федерер встретится с победителем этого поединка, а Сок — с тем, кто потерпит в нём поражение.

Итоговый чемпионат ATP 2017. Группа Бориса Беккера
12 ноября 2017 года, воскресенье. 17:15 МСК
Роджер
Федерер
Джек
Сок
6:4 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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