Федерер: невозможно показать лучший теннис в первых же матчах с лучшими игроками

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу над американцем Джеком Соком на Итоговом чемпионате ATP со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Я рад, что сегодня смог сыграть с хорошей интенсивностью. Это лучшее, что я чувствовал со времени финального матча против дель Потро в Базеле. За последние несколько дней я набрал форму для сегодняшнего матча. Турнир начался, пути назад нет. Полный вперёд!

Думаю, что все теннисисты на этом турнире будут играть лучше от матча к матчу. Пока что проходят лишь первые поединки. Невозможно показать лучший теннис в первых матчах против лучших игроков планеты", — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.