Родина опустилась на 86-ю позицию в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 13 ноября россиянка Евгения Родина опустилась на 86-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 13 ноября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135.
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010.
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4420.
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.
10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258.
…
12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485…
18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220…
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…
60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006…
73 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 839…
86 (83). Евгения Родина (Россия) — 752.