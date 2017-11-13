Лацко возглавил новую чемпионскую гонку ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 13 ноября лидерство захватил словак Лукаш Лацко. Россияне Евгений Тюрнев и Алексей Ватутин делят 29-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP. 13 ноября
1 (126). Лукаш Лацко (Словакия) — 110.
2 (183). Элиас Имер (Швеция) — 100.
3 (38). Пабло Куэвас (Уругвай) — 90.
4 (279). Филип Пеливо (Канада) — 83.
5 (323). Стефан Робер (Франция) — 80.
6 (91). Мариуш Копил (Румыния) — 65.
7 (167). Янник Маден (Германия) — 60.
8 (121). Гастау Элиаш (Португалия) — 55.
9 (190). Кальвен Эмери (Франция) — 48.
9 (207). Денис Кудла (США) — 48.
…
29 (572). Евгений Тюрнев (Россия) — 18.
29 (186). Алексей Ватутин (Россия) — 18...
60 (349). Евгений Карловский (Россия) — 10.