Павлюченкова заменит Кузнецову в составе сборной России на Кубке Хопмана

Анастасия Павлюченкова заменит Светлану Кузнецову в составе сборной России на Кубке Хопмана, который пройдёт в Перте с 30 декабря 2017 года по 6 января 2018 года, сообщает официальный сайт соревнований. Уроженка Самары сыграет вместе с Кареном Хачановым.

Кузнецова отказалась от участия в Кубка Хопмана, так как продолжает восстанавливаться после операции на запястье.

Сборная России 30 декабря сыграет с американцами (Коко Вандевей, Джек Сок), 2 января — со швейцарцами (Белинда Бенчич, Роджер Федерер), 4 января — с японцами (Наоми Осака, Юити Сугита).