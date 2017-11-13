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Агасси: Федерера нельзя назвать лучшим игроком всех времён. Надаль побеждал чаще

Теннис

Бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси предположил, что швейцарца Роджера Федерера не стоит называть лучшим игроком всех времён, потому что в противостоянии со своим главным соперником — испанцем Рафаэлем Надалем — уроженец Базеля чаще проигрывал.

«Теннисист не может считаться лучшим в истории, если в противостоянии со своим главным соперником он чаще проигрывал. Надаль чаще побеждал Роджера. Я мог бы легко сказать обратное и назвать Федерера лучшим игроком всех времён, но это лишь обычные споры.

В любом случае Федерер уникален во всём: величии, точности, лёгкости. Он играет не так, как другие. Кажется, что он всё контролирует и находит решения в любой ситуации. Без сомнения, его имя останется в спорте навсегда», — цитирует Агасси Le Matin.

Источник: Le Matin Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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