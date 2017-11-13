Сок: подачу Федерера очень тяжело читать и принимать

Американец Джек Сок прокомментировал свой матч со швейцарцем Роджером Федерером на Итоговом турнире в Лондоне, проигранный со счётом 4:6, 6:7 (4:7).



«У меня были шансы на приёме в первой партии. Были геймы с 30:30, 0:30. Во втором сете он поймал ритм подачи. Чаще говорят о подаче больших ребят, которые выдают огромные скорости — Джоне Иснере и так далее. Но среди игроков среднего роста его подача — самая сложная. Её очень тяжело читать, тяжело принимать. В матче со мной он подавал хорошо.



Конечно, я хотел бы начать турнир с победы, особенно такой важный. Всё решили несколько очков. В первом сете у меня были возможности вернуть брейк, во втором мы дошли до тай-брейка, где он выполнил несколько отличных ударов. В остальном это был равный матч. Но Роджер оказывал на меня такое давление, какое не оказывал ни один другой игрок. Думаю, в следующих матчах мне удастся проводить более длинные розыгрыши, потому что там соперники не будут так сильно давить на меня», — приводит слова Сока Tennis World USA.