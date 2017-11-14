Младенович была в ложе Тима во время его матча с Димитровым в Лондоне

Француженка Кристина Младенович, несмотря на серию из 12 поражений завершившая год на 11-й строчке рейтинг-листа, была в ложе австрийца Доминика Тима во время его матча с болгарином Григором Димитровым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Младенович сидела рядом с родителями и братом Доминика. Напомним, Тим в итоге потерпел поражение в трёх партиях — 3:6, 7:5, 5:7.



Каких-либо публичных заявлений о том, что Младенович и Тим встречаются, не было, и по ходу сезона матчи Доминика Кристина не посещала.