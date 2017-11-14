Надаль: то, что я сумел навязать борьбу по ходу матча, — это чудо

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение сняться с Итогового чемпионата ATP в Лондоне из-за повреждения колена. На старте соревнований уроженец Манакора проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6.

“Я даже не могу назвать это решением. Дело в боли. У меня было недостаточно сил, чтобы продолжать играть. Я старался, но то, что я сумел навязать борьбу по ходу матча, — это чудо”, — приводит слова Надаля пресс-служба тура.