Мацукевич совершил 12 двойных ошибок и проиграл Янковицу на турнире в Брешии

Российский теннисист Денис Мацукевич (Q) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Брешии, проиграв представителю Франции Яннику Янковицу со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 45 минут. Россиянин трижды подал навылет, совершил 12 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Янника 5 эйсов и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брешии француз поспорит с победителем матча Лауринас Григелис (Литва) — Оскар Отте (Германия, 5).