Федерер обыграл А. Зверева и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. Во втором туре группового этапа Федерер одолел теннисиста из Германии Александра Зверева (3) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:1.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут. На счету Федерера 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Зверев подал навылет 8 раз, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из заработанных 11.

Для Федерера это вторая победа в двух матчах на на групповом этапе, Зверев потерпел первое поражение на Итоговом чемпионате. В третьем туре Роджер сыграет с хорватом Марином Чиличем (5), а Александр — с американцем Джеком Соком (8). Отметим, что Чилич потерял все шансы выйти в полуфинал, а потому вторую путёвку разыграют между собой Зверев и Сок.