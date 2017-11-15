Свадьба С. Уильямс и Оганяна состоится 16 ноября в Новом Орлеане

Свадьба 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс и бизнесмена Алексиса Оганяна состоится 16 ноября в Новом Орлеане, сообщает Mirror. 36-летняя спортсменка 11 недель назад родила дочь Алексис Олимпию.

Церемония будет закрытой, и звёздные гости, включая Jay Z, Бейонсе и Крис Дженнер, узнают о точном месте её проведения лишь в этот день утром.

По слухам церемония обойдётся в более чем в $ 1 млн. Гостями также могут стать принц Гарри и его подруга Меган Маркл.