Хромачёва проиграла Хон на старте турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Ирина Хромачёва не смогла пробиться во второй круг турнира в Тайбэе, в двух партиях уступив представительнице Австралии Присцилле Хон (Q) со счётом 3:6, 6:3, 0:6. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Ирина 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тайбэе Присцилла поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (WC).