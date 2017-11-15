Победы Федерера и Сока — в обзоре матчей Итогового чемпионата АТР

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне в трёх сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:1. Уроженец Базеля стал первым полуфиналистом соревнований.
Американский теннисист Джек Сок также в трёх партиях сломил сопротивление представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:4).
Видеообзор прошедших поединков второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP доступен на «Чемпионате».