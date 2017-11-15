Чилич: постараюсь усерднее подготовиться к своему следующему матчу в Лондоне

Хорватский теннисист Марин Чилич, проигравший во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне представителю США Джеку Соку со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (4:7), сообщил, что к игре со швейцарцем Роджером Федерером постарается подготовиться лучше. Уроженец Междугорья, проигравший два матча в Лондоне, потерял шансы на выход в полуфинал.

«Я постараюсь усерднее подготовиться к своему следующему матчу в Лондоне и к сезону в целом. Надеюсь, я смогу сыграть лучше», — приводит слова Чилича официальный сайт тура.