Федерер обошёл Вудса и стал лидером по сумме призовых за карьеру в спорте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:1 обошёл американского гольфиста Тайгера Вудса и занял первую строчку по сумме призовых за карьеру в спорте. В активе уроженца Базеля стало $ 110 235 682, сообщает Forbes. На счету Вудса $ 110 061 012.

Федерер выступает в туре с 1998 года. За это время он выиграл 95 турниров, включая 19 титулов на соревнованиях «Большого шлема». В частности, в 2017 году Роджер победил на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.