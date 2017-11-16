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Тим одолел Карреньо-Бусту, лишив его шансов на выход в полуфинал в Лондоне

Теннис

Австриец Доминик Тим добился победы в напряжённом матче второго тура Итогового
чемпионата ATP в Лондоне с испанцем Пабло Карреньо-Бустой — 6:3, 3:6, 6:4. Напомним, что Пабло заменил на групповом этапе своего соотечественника Рафаэля Надаля, первую ракетку мира.

Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Тим 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Карреньо-Бусты 2 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Ударов навылет и невынужденных ошибок у Тима 28 и 30 соответственно, у Карреньо-Бусты — 23 и 31.

Пабло после этого поражения потерял шансы на выход из группы. За вторую путёвку в очном противостоянии поспорят Тим и бельгиец Давид Гоффен. Первое место в группе занял болгарин Григор Димитров.

Итоговый чемпионат ATP 2017. Группа Пита Сампраса
15 ноября 2017 года, среда. 23:10 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Доминик
Тим
3:6 6:3 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминик Тим Пабло Карреньо-Буста
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