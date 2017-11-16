Тим одолел Карреньо-Бусту, лишив его шансов на выход в полуфинал в Лондоне

Австриец Доминик Тим добился победы в напряжённом матче второго тура Итогового

чемпионата ATP в Лондоне с испанцем Пабло Карреньо-Бустой — 6:3, 3:6, 6:4. Напомним, что Пабло заменил на групповом этапе своего соотечественника Рафаэля Надаля, первую ракетку мира.



Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Тим 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Карреньо-Бусты 2 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Ударов навылет и невынужденных ошибок у Тима 28 и 30 соответственно, у Карреньо-Бусты — 23 и 31.



Пабло после этого поражения потерял шансы на выход из группы. За вторую путёвку в очном противостоянии поспорят Тим и бельгиец Давид Гоффен. Первое место в группе занял болгарин Григор Димитров.