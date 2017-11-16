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Тим подтвердил информацию о романе с Младенович

Теннис

Австрийский теннисист Доминик Тим подтвердил информацию, что он встречается с француженкой Кристиной Младенович. На проходящем в Лондоне Итоговом чемпионате ATP Кристина посетила оба матча с участием своего бойфренда.

«Я ничего об этом не скажу, но очевидно, что у нас отношения», — приводит слова Тима Die Presse.

Тренер Тима Гюнтер Бресник так прокомментировал отношения подопечного с Младенович: «Это ничего не меняет для Доминика в вопросах отношения к работе. Такие отношения даже имеют преимущество, так как Кристина принимает и понимает происходящее, сама будучи профессиональным игроком».

Младенович была в ложе Тима во время его матча с Димитровым в Лондоне
Источник: Die Presse Сообщить об ошибке
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Доминик Тим Кристина Младенович
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