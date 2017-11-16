Хромачёва не смогла выйти в полуфинал турнира в Тайбэе в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович (4) не смогли пробиться в полуфинал турнира в Тайбэе в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях проиграли голландкам Аранче Рус и Еве Ваканно со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты.

За выход в финал соревнований в Тайбэе Рус и Ваканно поспорят с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия) / Арина Соболенко (Беларусь) — Мисаки Дои (Япония) / Виктория Голубич (Швейцария).