Прямая видеотрансляция матча А. Зверев — Сок на Итоговом чемпионате ATP

Немец Александр Зверев (3) в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне сыграет с американцем Джеком Соком (8). Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени. В очном противостоянии счёт равный — 1-1.

Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.

Победитель этого матча займёт второе место в группе Бориса Беккера и получит путёвку в полуфинал соревнований. Досрочную победу в группе одержал швейцарец Роджер Федерер, а хорват Марин Чилич потерпел три поражения и лишился шансов на продолжение борьбы за трофей.