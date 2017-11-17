WTA: матч Халеп с Младенович в Мадриде — второй в списке лучших игр сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. В настоящее время определяются лучшие матчи. Второе место присуждено поединку румынки Симоны Халеп и представительницы Франции Кристины Младенович в финале турнира в Мадриде, который состоялся 13 мая.

В той встрече уроженка Констанцы одержала победу со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Это единственный титул, завоёванный Симоной в нынешнем сезоне.

2017 год Халеп завершит на первой строчке рейтинга WTA, Младенович — на 11-й.

Матч, занявший первое место, будет представлен 18 ноября.