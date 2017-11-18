Димитров: Сок необычный игрок, в последнее время он добился огромного прогресса

Болгарин Григор Димитров поделился впечатлениями от уверенной победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 6:1, 6:1 в матче группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

«Я старался придерживаться того стиля, который использовал раньше. Мне удалось хорошо сыграть в свой теннис и избежать ошибок. Думаю, простота в игре помогла мне добиться победы в такой манере.

Что касается Сока, то он необычный игрок. Он прекрасно знает свои сильные стороны и отлично ими пользуется. В последнее время Джек добился огромного прогресса и потрясающе проводит концовку сезона. Очевидно, что сейчас он очень уверен в себе», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.