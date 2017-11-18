Моргина вышла в финал квалификации турнира в Мумбаи

Россиянка Анна Моргина (7) в первом раунде квалификации турнира серии «WТА-челленджер» в Мумбаи с призовым фондом $ 125 тыс. разгромила индианку Нидхи Чилумулу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. 26-летняя москвичка, занимающая 337-е место в рейтинге WТА, не исполнила ни эйса, допустила 5 двойных ошибок, отыграла 10 брейк-пойнтов из 12 и совершила 6 брейков.

За выход в основную сетку Моргина поспорит с победительницей японского противостояния Хироко Кувата (3) — Наоко Ето.