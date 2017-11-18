WTA назвала лучший матч сезона

WТА завершила объявление лучших матчей 2017 года по версии ассоциации. На первое место WТА определила встречу француженки Каролин Гарсии и украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира в Пекине. Каролин победила со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 3 часа 21 минуту. На решающем тай-брейке Гарсия отыграла матчбол.

После победы над Свитолиной Гарсия дошла до финала и завоевала титул, который позволил ей квалифицироваться на Итоговый чемпионат WТА.

WTA: матч Халеп с Младенович в Мадриде — второй в списке лучших игр сезона

Напомним, что второе место в рейтинге занял матч Халеп — Младенович в Мадриде, а замкнул тройку лучших поединок Светланы Кузнецовой и Елены Весниной в Индиан-Уэллсе.