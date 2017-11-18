Кубот и Мело вышли в финал Итогового чемпионата АТР в паре

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (1) в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне в парном разряде победили американца Райана Харрисона и новозеландца Майкла Винуса (8) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Лукаш и Марсело отыграли все 4 брейк-пойнта и заработали 3 брейка.

За титул Кубот и Мело поспорят либо с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом (4), либо с финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом (2). Второй полуфинал пройдёт сегодня, 18 ноября.