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Кубот и Мело вышли в финал Итогового чемпионата АТР в паре

Теннис

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (1) в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне в парном разряде победили американца Райана Харрисона и новозеландца Майкла Винуса (8) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Лукаш и Марсело отыграли все 4 брейк-пойнта и заработали 3 брейка.

За титул Кубот и Мело поспорят либо с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом (4), либо с финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом (2). Второй полуфинал пройдёт сегодня, 18 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Райан Харрисон
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