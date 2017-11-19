Кудерметова и Соболенко победили на турнире в Тайбэе в паре

Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко в финале парного разряда турнира «WТА-челледнжер» в Тайбэе переиграли австралийку Моник Адамчак и британку Наоми Броэди (3) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), [10:5]. Решающая встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

На данный момент 20-летняя Кудерметова занимает 58-е место в парном рейтинге WТА, а 19-летняя Соболенко располагается на 449-й позиции.

В финале одиночного разряда сыграют швейцарка Белинда Бенчич (WC), одолевшая в полуфинале свою соотечественницу Викторию Голубич, и голландка Аранча рус, которая была сильнее Броэди.