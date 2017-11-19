Шаповалов: Федерер и Надаль — великие чемпионы, но надеюсь, что вскоре они уйдут

Канадец русского происхождения Денис Шаповалов объяснил причины спада после успеха на канадском «Мастерсе» и на US Open, а также пошутил по поводу надежд на то, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер вскоре закончат выступать в профессиональном туре.



«Для меня важно не торопиться, не оглядываться на других игроков, а фокусироваться на себе, на своём пути и на том, что нужно улучшать в своей игре.



Поначалу мне было непросто после Канады и US Open. Всё произошло слишком быстро — внимание СМИ, болельщиков, изменения в расписании. Но теперь, думаю, я привыкаю к этому. На „Мастерсе U21“ в Милане я начал возвращать свою игру. Несмотря на поражение от Рублёва, я играл хорошо. Мне кажется, я завершил год на хорошей ноте и мотивирован на работу в межсезонье.



Что я могу сказать о Надале и Федерере? Надеюсь, они не будут продолжать играть слишком долго, потому что иначе мне будет намного тяжелее попасть на Итоговый чемпионат ATP. Я хочу верить, что смогу квалифицироваться года через три, но нужно, чтобы Роджер и Рафа потихоньку начинали собирать вещи, потому что они играют на невероятном уровне. Им удалось вернуться в 30 и 35 лет, после всех травм — и снова подняться на вершину, стать первым и вторым в мире. Это невероятно, просто невозможно — и это показывает, что они великие чемпионы. Здорово видеть это, но, надеюсь, мне не придётся долго играть против них», — приводит слова Шаповалова Sport360.