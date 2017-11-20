Веснина: Федерер — великий, и точка

Российская теннисистка Елена Веснина призналась, что считает швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля великими игроками, а также рассказала о теннисистках, которые отличаются уважительным отношением к соперницам.

«Чья фотка ценнее — с Роджером Федерером или Брэдли Купером? С Роджером. Потому что Роджер великий, и всё, и точка. А Брэдли не великий, хоть и хороший актёр.

Когда Роджер где-то появляется, все на него смотрят, даже если стараются не смотреть. Он ведёт себя непринуждённо, спокоен, не строит из себя ничего. Какой есть, такой есть. Внимательный, галантный. Он, кстати, следит за всеми результатами, так как по-настоящему любит теннис.

Рафа Надаль тоже великий. Он очень скромный. Незнание английского всё-таки сказывается, иногда не может подобрать правильные слова. Тоже галантный, всегда желает соперникам удачи во время жеребьёвки.

Кого могу отметить в этом плане из девчонок? Петру Квитову, она очень уважительно относится к соперницам. У нас была Лена Дементьева», — сказала Веснина в эфире «Спорт FM».