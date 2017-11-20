Конта обыграла Кэша в выставочном матче в Лондоне

В одном из торговых центров Лондона прошёл необычный выставочный матч, ставший аналогом знаменитой «Битвы полов». Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта сыграла с победителем Уимблдона 1987 года 52-летним австралийцем Пэтом Кэшем.

26-летняя уроженка Сиднея одержала победу в матче, который состоял из одного сета, со счётом 6:3. Затем состоялась парная встреча с участием Конты и Кэша, и команда Йоханны вновь оказалась сильнее — 3:1.

Арбитром встречи был финалист Открытого чемпионата США 1997 года Грег Руседски.

Обзор матча доступен на официальном сайте WTA.