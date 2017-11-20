До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Конта обыграла Кэша в выставочном матче в Лондоне

Теннис

В одном из торговых центров Лондона прошёл необычный выставочный матч, ставший аналогом знаменитой «Битвы полов». Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта сыграла с победителем Уимблдона 1987 года 52-летним австралийцем Пэтом Кэшем.

26-летняя уроженка Сиднея одержала победу в матче, который состоял из одного сета, со счётом 6:3. Затем состоялась парная встреча с участием Конты и Кэша, и команда Йоханны вновь оказалась сильнее — 3:1.

Арбитром встречи был финалист Открытого чемпионата США 1997 года Грег Руседски.

Обзор матча доступен на официальном сайте WTA.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Йоханна Конта
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент