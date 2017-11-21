Халеп: у Кузнецовой лучший «инстаграм», в нём много смешных постов

Официальный сайт WTA собрал мнения ведущих теннисисток прошедшего сезона по поводу того, чей «Инстаграм» среди коллег они считают лучшим.



Каролин Гарсия: «Я не знаю, честно. Может быть, мой? По крайней мере, у меня точно много теннисных фотографий.



Симона Халеп: „Мне больше всего нравится “инстаграм» Светланы Кузнецовой. Она постоянно что-то постит, и многие посты смешные".



Елена Остапенко: «Может быть, у Эжени Бушар?»



Каролина Плишкова: «У Доми Цибулковой. Она постит много фото, в том числе нетеннисных, которые приятно смотреть».



Элина Свитолина: «Доминика Цибулкова, определённо. Много классных фотографий, много хороших селфи».



Винус Уильямс: «О, мне сложно сказать. Я подписана только на различную еду, так что не знаю, кто что постит».



Каролина Возняцки: «Я выберу не игрока, а ребёнка — Алексис Олимпию Оганян. Ей ещё и года нет, а уже так много классных фото и подписчиков. Это даже несправедливо».