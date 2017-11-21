Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Француженки примут сборную Бельгии в матче КФ-2018 в Муийрон-ле-Каптиф

Теннис

Женская сборная Франции проведёт матч стартового раунда Кубка Федерации 2018 года с командой Бельгии в Муийрон-ле-Каптиф, сообщает «твиттер» Tennis Au Feminin. В рейтинге Кубка Федерации сборная Франции располагается на четвёртой позиции, команда Бельгии — на девятой.

В минувшем розыгрыше турнира француженки в четвертьфинале Мировой группы проиграли команде Швейцарии со счётом 1-4. В плей-офф сборная Франции разгромила испанок со счётом 4-0, а бельгийки завоевали право выступать в Мировой группе, победив россиянок — 3-2.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент