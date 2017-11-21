Теннисный судья Паскаль Мария завершил карьеру

Известный теннисный судья Паскаль Мария принял решение завершить карьеру. 44-летний уроженец Ниццы будет сотрудничать с Федерацией тенниса Франции и перестанет обслуживать матчи ATP, WTA и ITF, сообщает Tennis World USA.

Обладатель золотого судейского значка работал на 11 финалах турниров «Большого шлема», включая памятную встречу на Уимблдоне между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, в которой уроженец Манакора победил со счётом 9:7 в пятой партии.

Последним финалом соревнований Grand Slam для Паскаля стала встреча Надаля со швейцарцем Стэном Вавринкой на Открытом чемпионате Франции 2017 года.