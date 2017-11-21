Ноа: Гоффен просто невероятно выступил в Лондоне, это придаст ему уверенности

Капитан сборной Франции Янник Ноа рассказал о подготовке к финалу Кубка Дэвиса с командой Бельгии, который состоится в предстоящий уик-энд в Лилле.

«Цонга, Пуи, Гаске и Беннето приехали в Лилль заранее. Немного позже доберутся Эрбер и Маю. Прибывает и сборная Бельгии, так что мы будем меньше времени проводить на корте. До этого мы работали на корте дважды в день по четыре часа. Это была интенсивная работа.

Что касается наших соперников, то выступление Гоффена на Итоговом чемпионате было невероятным. Это придаст ему уверенности. Но наше преимущество в том, что мы больше готовились к финалу», — цитирует Ноа Tennis World USA.

Гоффен на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне дошёл до финала, где проиграл болгарину Григору Димитрову — 5:7, 6:4, 3:6.