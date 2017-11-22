Беккер: я не чувствую себя немцем. Хочу, чтобы меня похоронили в Уимблдоне

Шестикратный победитель турниров “Большого шлема”, олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, 22 ноября отмечающий свой 50-летний юбилей, признался, что хотел бы быть похороненным в Уимблдоне. Трёхкратный чемпион Уимблдона живёт недалеко от Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета.

«Я бы хотел, чтобы меня похоронили в Уимблдоне. Пожалуй, я уже не вернусь в Германию. У меня есть немецкий паспорт, но я не чувствую себя немцем. Мой дом — Лондон», — приводит слова Беккера Metro.