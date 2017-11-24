Де Лор: я чувствую, что полностью готов к финалу Кубка Дэвиса

276-я ракетка мира бельгийский теннисист Йорис де Лор рассказал о настрое на финал Кубка Дэвиса с командой Франции, который состоится в Лилле 24-26 ноября. Де Лор заявлен на парную встречу вместе с Рубеном Бемельмансом.

«После Открытого чемпионата США я перенёс операцию на колене и с тех пор в турнирах не участвовал. Однако я упорно работал, и на тренировках всё проходит отлично. Колено восстановилось на сто процентов. Я чувствую, что полностью готов к финалу», — приводит слова де Лора официальный сайт тура.